Шевченко назвал фаворита Лиги Европы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает Челси фаворитом Лиги Европы.

"После драматичного финала Кубка лиги с Манчестер Сити лондонцы выдали две очень качественные игры в английской Премьер-лиге, а в Лиге Европы вообще пока не знали особых трудностей.

Шевченко: Успех Динамо в матче с Челси станет чудом, но посмотрите на подвиг Аякса

Нынешний Челси – очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в игре команды. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы!" – передает слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Напомним, Челси - соперник Динамо в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч этих команд сыграют завтра на Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа по Киеву.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз