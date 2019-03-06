toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АЯКС ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ

Шевченко назвал фаворита Лиги Европы

20:53 182 Читати українською
Шевченко назвал фаворита Лиги Европы
Андрей Шевченко / фото: Футбол 24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает Челси фаворитом Лиги Европы.

 

"После драматичного финала Кубка лиги с Манчестер Сити лондонцы выдали две очень качественные игры в английской Премьер-лиге, а в Лиге Европы вообще пока не знали особых трудностей.

Шевченко: Успех Динамо в матче с Челси станет чудом, но посмотрите на подвиг Аякса

Нынешний Челси – очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в игре команды. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы!" – передает слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Напомним, Челси - соперник Динамо в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч этих команд сыграют завтра на Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа по Киеву.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Челси - Динамо Киев Челси Челси Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Челси – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
    Ліга Європи — 16:44576 Челси – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
23
час
:
45
мин
Челси
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук