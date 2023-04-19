"Нас вважали андердогами проти Наполі, але я тренував групу з великим серцем. Ми зціпили зуби і заслужено пройшли далі.

Сольний прохід Леау та сейви воротарів після пенальті у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 1:1

Я вітаю цих хлопців. Далі будуть дві красивіші та важчі ігри у півфіналі. Ми вже зробили багато, але зовсім не збираємось зупинятись. Перевагу 1:0 після першого матчу допомогла нам і уповільнила нас водночас.

Мілан часто віддавав м'яч супернику. Багато гравців ніколи не грали у таких поєдинках, тож це нормально. Але кожен віддавався, ми були командою. Ми щасливі за наших фанатів, які підтримували навіть тоді, коли справи були не найкращими. Пишаємось ними", – цитує Піолі сайт УЄФА.

У півфіналі найпрестижнішого євротурніру Мілан зійдеться з переможцем пари Бенфіка – Інтер. Ім'я сильнішого стане відоме 19 квітня.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити