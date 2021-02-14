В воскресенье, 14 февраля, Жерар Пике начал тренировки с командой в общей группе, сообщает Mundo Deportivo.

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Центрбэк, похоже, будет иметь шансы сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ, который состоится 16 февраля. К слову, ответный матч запланирован аж на 10 марта.

Последний раз Пике появлялся на поле еще 21 ноября 2020 в матче с Атлетико, где повредил связки правого колена. В текущем сезоне Жерар провел лишь 10 поединков и даже отметился забитым мячом.

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