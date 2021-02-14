Барселона в Ла Лиге набрала крейсерский ход, выиграв все шесть матчей в новом году. Правда, с кубковым турниром у каталонцев было все сложнее: в финале Суперкубка они уступили Атлетику, а посреди недели команда проиграла первый полуфинал Копа дель Рей – Севилья нанесла поражение со счетом 2:0. Впереди же у "блаугранас" стоял матч Лиги чемпионов против ПСЖ, поэтому в поединке с Алавесом тренерский штаб решил предоставить отдых некоторым лидерам.

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Благо, соперник не был сложным – баски шли в одном очке от зоны вылета и выиграли всего один из семи последних матчей чемпионата. Правда, в текущем сезоне витория-гастейцы прибили Реал в Мадриде и отобрали очки у Барсы дома, однако это было очень давно.

Рональд Куман оставил в запасе Альбу, Педри и Умтити, которого беспощадно критикуют. Там же оказался и Дембеле. Зато, в основе нашлось место для Тринкау, Пуча, Фирпо и дебютанта Морибо. Мингесу вернули на правый фланг обороны, а в центре защиты вышел де Йонг. Появился в старте и Месси, поравнялся с Хави по количеству матчей в составе Барселоны – у обоих легенд по 505 матчей. Следующий поединок выведет Лионеля в абсолютные лидеры по этому показателю.

Первый тайм прошел при полном доминировании Барселоны. Уже на 2-й минуте каталонцы могли открывать счет усилиями Гризманна, однако его мощный выстрел из пределов штрафной в последний момент накрыл Агиррегарибия. Еще через пять минут Месси обошел голкипера Пачеко в штрафной, но загнал себя в острый угол, не сумев переиграть Фернандо. Алавес ответил неплохой контратакой, которую Лукас Перес завершил ударом с правого угла штрафной – к счастью для хозяев, экс-карпатовец запустил мяч в небо.

После этого в поединке наступила определенная разрядка, однако ближе к последней трети первого тайма команды стали действовать агрессивнее. Первый ход сделал Алавес: на 28-й минуте тер Штеген выбил подачу Мендеса прямо на Батталью, а тот выстрелил с лету метров с 22-х – Марк-Андре выручил Барсу! Ответ "блаугранас" оказался убийственным: Мингеса прострелил с правого фланга, мяч прошел через всю штрафную на левый край, где стоял Морибо – дебютант же вместо удара выкатил мяч на Тринкау. Франсишку в касание поразил левый нижний угол. 1:0!

Еще через шесть минут хозяева могли удвоить преимущество, однако Тринкау запорол выход один на один с Пачеко, да еще и в офсайд залез. На 36-й же Барса отпраздновала второе взятие ворот: Бускетс шикарной передачей вывел Гризманна один на один с голкипером, которому удалось парировать удар Антуана – на добивании же оказался Месси. Впрочем, арбитры отменили гол Лионеля из-за офсайда.

Алавес ответил атакой с отскоком на Лукаса в штрафную, но удар бывшего лидера Карпат успел заблокировать Лангле. Барса же наказала соперника за дерзость в фирменном стиле : Месси на 45+1-й минуте сместился с правого фланга и метров с 22-х выстрелил в дальний угол – мяч рикошетом от штанги влетел в ворота! 2:0! Это уже была серьезная заявка на победу.

В перерыве Рональд Куман заменил Бускетса на Умтити, переведя де Йонга в опорную зону. Абелардо Фернандес, в свою очередь, бросил в бой Лагардию и Риоху. Баски пошли в атаку и едва не отыграли один гол уже на 47-й минуте – это Лукас Перес ворвался в штрафную и пробил над воротами с левого угла вратарской. Через девять минут Лукас получил очередной шанс, выстрелив метров с 20-ти в направлении дальней девятки. Получилось неточно, но Барса выводов не сделала. В конце концов, каталонцев наказали за расслабленность: Риоха на 57-й минуте перехватил поперечный пас Морибо, убежал от Лангле, обошел Умтити и нанес удар под ближнюю штангу – 2:1!

Этот гол заставил "блаугранас" протрезветь. Каталонцы быстро вернули инициативу и начали создавать реальные моменты, а Алавес не мог центр поля перейти. На 60-й минуте Месси со штрафного пробил в правый угол (Пачеко поймал мяч), Тринкау на 62-й получил гениальный пас от Лео и проиграл Пачеко выход один на один, а на 64-й Лионель выстрелил с линии штрафной мимо дальней штанги. Еще через две минуты эффектный обыгрыш Гризманна с Месси завершился ударом Антуана с левого края – мяч прошел в сантиметрах от правого угла. За такое расточительство Алавес едва не наказал на 70-й, когда Риоха прострелил в замыкание Хоселу, однако Умтити успел заблокировать передачу под фактический гол.

В конце концов, произошло то, что должно было произойти. На 74-й минут Барселона забила третий раз: Месси вышел один на один с Пачеко, тот снова выиграл рандеву у нападающего, но на добивании оказался Тринкау – 3:1. После этого Алавес поплыл, начав глотать не моменты, а сразу голы. Уже через минуту после третьего гола Месси фантастическим ударом с дистанции направил мяч в левую девятку, а на 80-й Гризманн прострелил в замыкание Фирпо с метра в пустые ворота – 5:1. На 89-й же Тринкау получил пас от Лео и расстрелял ворота Пачеко, но хет-трик оформить не дал лайнсмен. Офсайд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром Алавеса со счетом 5:1.

Таким образом, Барселона набрала 46 очков, вернувшись на вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, однако у Реала столько же зачетных баллов – каталонцы впереди благодаря лучшей разнице голов. Алавес, имея в активе 22 пункта, пока держится на шестнадцатой строчке. От зоны вылета басков отделяет всего одно очко.

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