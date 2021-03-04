Жерар Пике все же имел повод для тревоги после матча полуфинала Кубка Испании против Севильи (3:0).

Защитник Барселоны забил спасительный мяч в основное время, но доигрывал экстра-тайм, заметно прихрамывая.

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Пике только недавно залечил травму связок колена и успел провести 5 матчей. К счастью, детальное обследование серьезного рецидива не выявило, сообщает Marca. Впрочем, растяжение связки левого колена таки есть, и лидер Барселоны рискует пропустить ближайшие матчи. Среди них ответный поединок 1/8 ЛЧ против ПСЖ, который состоится 10 марта.

Напомним, в домашнем матче Барселона проиграла французам 1:4, поэтому вынуждена совершать настоящее чудо.

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