После фантастической победы Барсы над Севильей в матче 1/2 финала Кубка Короля между двумя клубами вспыхнула настоящая война. Гости жаловались на предвзятое судейство, хотя почти 120 минут сидели в собственной штрафной, а "блаугранас" бомбили нервионцив в социальных сетях. Карлес Пуйоль также вставил свои "пять копеек" – досталось хавбеку сборной Испании Сусо.

Барселона – Севилья – 3:0 — видео голов и обзор матча

Дело в том, что после поединка на Писхуане, который состоялся три недели назад, один из лидеров Севильи в социальных сетях обозвал 18-летнего вундеркинда Барсы, Педри, плаксой.

Последний, в частности, жаловался на не назначенный пенальти за фол того же Сусо в борьбе с Альбой. Именно этот дерзкий твит и "откопал" Пуйоль после камбэка на Камп Ноу. "Спокойной ночи", – коротко ответил легендарный кэп экс-футболисту Милана.

Напомним, что Барса пробилась в финал Кубка Испании после выездных 0:2. Суперкамбек на Камп Ноу оставляет каталонцам шансы на хотя бы один трофей по итогам сезона.