"Соперников надо уважать": легенда Барселоны Пуйоль разобрался с лидером Севильи, который оскорбил звездочку каталонцев
Легендарный капитан Барселоны Карлес Пуйоль ждал более трех недель, чтобы отомстить хавбеку Севильи Сусо.
После фантастической победы Барсы над Севильей в матче 1/2 финала Кубка Короля между двумя клубами вспыхнула настоящая война. Гости жаловались на предвзятое судейство, хотя почти 120 минут сидели в собственной штрафной, а "блаугранас" бомбили нервионцив в социальных сетях. Карлес Пуйоль также вставил свои "пять копеек" – досталось хавбеку сборной Испании Сусо.
Барселона – Севилья – 3:0 — видео голов и обзор матча
Дело в том, что после поединка на Писхуане, который состоялся три недели назад, один из лидеров Севильи в социальных сетях обозвал 18-летнего вундеркинда Барсы, Педри, плаксой.
February 10, 2021
Последний, в частности, жаловался на не назначенный пенальти за фол того же Сусо в борьбе с Альбой. Именно этот дерзкий твит и "откопал" Пуйоль после камбэка на Камп Ноу. "Спокойной ночи", – коротко ответил легендарный кэп экс-футболисту Милана.
Buenas noches! ️ https://t.co/p08xfVWMiz— Carles Puyol (@Carles5puyol) March 3, 2021
Напомним, что Барса пробилась в финал Кубка Испании после выездных 0:2. Суперкамбек на Камп Ноу оставляет каталонцам шансы на хотя бы один трофей по итогам сезона.
También qué? Para mi siempre hay que respetar a los compañeros, y tan importante es saber perder como saber ganar, Pedri no se merecía eso, y en el fútbol todo vuelve. Buenas noches.️ https://t.co/61OZxzxp4z— Carles Puyol (@Carles5puyol) March 3, 2021