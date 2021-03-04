Жерар Піке все ж мав привід для тривоги після матчу півфіналу Кубка Іспанії проти Севільї (3:0).

Захисник Барселони забив рятівний м'яч у основний час, але догравав екстра-тайм, помітно накульгуючи.

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Піке лише нещодавно залікував травму зв'язок коліна та встиг провести 5 матчів. На щастя, детальне обстеження серйозного рецидиву не виявило, повідомляє Marca. Втім, розтягнення зв'язки лівого коліна таки є, і лідер Барселони ризикує пропустити найближчі матчі. Серед них повторний поєдинок 1/8 ЛЧ проти ПСЖ, який відбудеться 10 березня.

Нагадаємо, у домашньому матчі Барселона програла французам 1:4, тому змушена здійснювати справжнє диво.

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