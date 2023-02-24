В следующий понедельник, 27 февраля, в Париже состоится церемония FIFA The Best. Все говорит о том, что победителями в некоторых номинациях будут игроки аргентинской сборной.

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На награду лучшему игроку сезона претендовали три игрока Реала – Лука Модрич, Карим Бензема и Винисиус, но трофей, вероятно, получит Месси. Именно Лео вошел в финальный топ-3 вместе с Бензема и Мбаппе. Еще один игрок Реала – Тибо Куртуа – поспорит с Эмилиано Мартинесом за звание лучшего голкипера.

В Реале понимают, что вес победы на чемпионате мира огромен, но они не понимают, почему исключительная роль Куртуа в течение сезона не отмечается. Как сообщает Relevo, руководство клуба сомневается в том, есть ли смысл отправлять игроков, особенно глядя на сложный календарь Реала.

Окончательное решение "сливочные" примут 26 февраля. Напомним, что в воскресенье Реал сыграет в чемпионате с Атлетико, а уже в четверг, 2 марта, против Барселоны в Кубке Испании.

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