Пепе: Мы сделаем все, чтобы Порту играл в финале Лиги чемпионов

Опытный защитник Порту Пепе поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

"Самое важное – это наш командный дух. Мы сделаем все ради победы. Мы постараемся помочь Порту продолжить побеждать и добраться до финала Лиги чемпионов.

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Играть в Лиге чемпионов всегда здорово. Мне нравится даже больше, потому что благодаря этой команде я стал тем, кем я стал. Я буду счастлив сыграть против Ромы в этой футболке.

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Рома – очень хорошая команда. Мы готовы, мы знаем, что мы должны сделать, чтобы удивить соперника", – цитирует Пепе официальный твиттер Порту.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Порту состоится во вторник, 12 февраля. Начало матча в 22:00.