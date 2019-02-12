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Пепе: Мы сделаем все, чтобы Порту играл в финале Лиги чемпионов

12 февраля 08:00 99 Читати українською
Пепе: Мы сделаем все, чтобы Порту играл в финале Лиги чемпионов
Пепе / Порту

Опытный защитник Порту Пепе поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

"Самое важное – это наш командный дух. Мы сделаем все ради победы. Мы постараемся помочь Порту продолжить побеждать и добраться до финала Лиги чемпионов.

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Играть в Лиге чемпионов всегда здорово. Мне нравится даже больше, потому что благодаря этой команде я стал тем, кем я стал. Я буду счастлив сыграть против Ромы в этой футболке.

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Рома – очень хорошая команда. Мы готовы, мы знаем, что мы должны сделать, чтобы удивить соперника", – цитирует Пепе официальный твиттер Порту.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Порту состоится во вторник, 12 февраля. Начало матча в 22:00.

Лига чемпионов1/8 финалаОлимпико (Рим)

Рома - Порту: Вторник 12 февраля 2019

Рома
Матч окончен
2 : 1
Порту
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Лига чемпионов Рома - Порту Порту Порту Пепе Пепе
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