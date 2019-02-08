toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ

Рома разбила Кьево и вернулась в зону Лиги чемпионов

23:31 5 Читати українською
Рома разбила Кьево и вернулась в зону Лиги чемпионов
Эль-Шаарави открывает счет в матче / Твиттер ФК Рома

В матче 23 тура Серии А Рома на выезде крупно переиграла Кьево. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Кьево – Рома – 0:3

Голы: Эль-Шаарави, 9, Джеко, 18, Коларов, 51

Рома на выезде разбила Кьево. Эль-Шаарави открыл счет уже на 9 минуте, который воспользовался передачей Н'Зонзи, а на 18 Джеко удвоил преимущество "волков". После перерыва Коларов сделал счет разгромным, поставив таким образом точку в матче.

Благодаря этой победе Рома набрала 38 очков и вернулась в зону Лиги чемпионов, Кьево с 9 пунктами остался на дне турнирной таблицы.

Теги
Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • У матери Роналду диагностировали рак
    Італія — 12:02557 У матери Роналду диагностировали рак
14
час
:
45
мин
Фулхэм
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук