Пепе: Ми зробимо все, щоб Порту грав у фіналі Ліги чемпіонів

Досвідчений захисник Порту Пепе поділився своїми очікуваннями від матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти Роми.

"Найважливіше – це наш командний дух. Ми зробимо все заради перемоги. Ми постараємося допомогти Порту продовжити перемагати і дістатися до фіналу Ліги чемпіонів.

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Грати в Лізі чемпіонів завжди здорово. Мені це подобається навіть більше, тому що завдяки цій команді я став тим, ким я став. Я буду щасливий зіграти проти Роми в цій футболці.

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Рома – дуже хороша команда. Ми готові, знаємо, що ми повинні зробити, щоб здивувати суперника", – цитує Пепе офіційний твіттер Порту.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома – Порту відбудеться у вівторок, 12 лютого. Початок матчу о 22:00.