Баварія та Манчестер Юнайтед влаштували справжню перестрілку в Мюнхені. Англійці не хотіли здаватися до самого кінця, але атака так і не змогла замаскувати проблеми команди тен Хага в обороні. Пропустивши чотири м'ячі від мюнхенського гранда, "Червоні дияволи" збільшили число пропущених м'ячів з початку сезону 2023/24 до 14. Це – більше, ніж будь-яка інша команда АПЛ.

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Лерой Сане, Серж Гнабрі та Матіас Тель забивали м'ячі на будь-який смак, а Харрі Кейн додав гол із пенальті. Гості відповіли влучними ударами Расмуса Хьойлунда і Каземіро. Бразильський опорник зумів оформити дубль, забивши перший м'яч на 88-й хвилині.

Ця поразка стала для Юнайтед четвертою в шести матчах сезону. Востаннє команда розпочинала новий сезон таким чином 1986-му році під керівництвом Рона Аткінсона, якого тоді ж замінив Алекс Фергюсон. Така собі перспектива для тен Хага.