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Палкин: Шахтер может и должен выйти из такой группы Лиги чемпионов

29 августа 23:34 31 Читати українською
Палкин: Шахтер может и должен выйти из такой группы Лиги чемпионов
Сергей Палкин / Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

"Только что встретил спортивного директора Манчестер Сити. Мы решили, что он купит квартиру в Украине, а я – в Англии, потому что УЕФА, наверное, решил женить нас.

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Буквально вчера я читал много статей. Пишут фанаты их клуба и наши: хоть бы не Шахтер, хоть бы не Манчестер Сити. Честно говоря, я не думал, что так будет. Даже с точки зрения теории вероятности это невозможно.

Шахтеру по силам выйти из этой группы. Если вы проанализируете все другие группы, наша – серьезный, жесткий середняк. Сюрпризы могут быть. Но мы должны показать все свои лучшие качества и выходить из этой группы. Из нее можно и нужно выходить", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

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Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира
29 августа
18728
Теги
Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Сергей Палкин
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