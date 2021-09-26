"Стал ли Интер сильнее после прошлого сезона? Сложно так оценивать. Они продали Лукаку, взяли несколько серьезных футболистов. Я смотрел матч с Реалом: хоть они и проиграли, однако в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. Интер выглядит замечательно.

Если сравнивать с Реалом, а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне Интер понравился гораздо больше, чем Реал. Считаю, что сейчас за игрой Интер выглядит лучше всех. Они серьезно усилились и демонстрируют красивый футбол", – цитирует Палкина сайт донецкого клуба.

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Напомним, Шахтер в первой встрече группового этапа ЛЧ сенсационно проиграл молдавскому Шерифу (0:2). Матч против Интера состоится в Киеве 28 сентября, начало в 19:45.

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