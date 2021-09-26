Палкин определил сильнейшего соперника Шахтера в группе Лиги чемпионов
Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин оценил уровень Интера перед матчем ЛЧ.
"Стал ли Интер сильнее после прошлого сезона? Сложно так оценивать. Они продали Лукаку, взяли несколько серьезных футболистов. Я смотрел матч с Реалом: хоть они и проиграли, однако в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. Интер выглядит замечательно.
Если сравнивать с Реалом, а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне Интер понравился гораздо больше, чем Реал. Считаю, что сейчас за игрой Интер выглядит лучше всех. Они серьезно усилились и демонстрируют красивый футбол", – цитирует Палкина сайт донецкого клуба.
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Напомним, Шахтер в первой встрече группового этапа ЛЧ сенсационно проиграл молдавскому Шерифу (0:2). Матч против Интера состоится в Киеве 28 сентября, начало в 19:45.
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