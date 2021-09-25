К центральному матчу 6-го тура Интер подходил в статусе третьей команды Серии А, однако домашняя победа над Аталантой вернула бы "нерадзурри" не вершину турнирной таблицы. Благо, бергамаски на старте нового сезона не демонстрировали чего-то невероятного в своем футболе – хотя в случае победы над миланцами подопечные Джан Пьеро Гасперини поднялись бы в зону Лиги чемпионов. Словом, у обеих команд были очень серьезные задачи.

Малиновский забил свой первый гол в сезоне – видео роскошной пушки украинца

Под них тренерский штаб гостей выпустил Малиновского – в отличие от сборной Украины, здесь ему всегда рады. Руслан, как и в четырех предыдущих матчах, начал в основе, однако старт поединка оказался неудачным. Уже на 4-й минуте украинец немного не успел к мячу в центре, срезав Дармиана и заработав желтую карточку, а на 5-й Аталанта пропустила гол. И какой гол! Барелла выполнил классную подачу с правого фланга, а Мартинес, отклеившись от защитников, эффектным ударом с лету вколотил мяч в ближнюю девятку. 1:0!

Казалось, что сейчас бергамаски растеряются, а Интер будет поджимать гостей. Впрочем, матч развернулся на 180 градусов. Аталанта перехватила инициативу и едва не забила на 9-й минуте – это Малиновский получил мяч перед штрафной, прокинул мяч мимо Брозовича и мощно пробил в левый нижний угол. Сфера пролетела в метре от штанги. На 12-й Сапата пяткой замыкал прострел в штрафную (вышло неточно), а на 17-й Малиновский выстрелил с дистанции – удар накрыли, но рикошетом мяч пролетел рядом с дальним углом.

Интер огрызнулся неплохой контратакой с передачей Джеко в штрафную на одинокого Мартинеса. Муссо вышел из ворот и перехватил пас. Это был последний интересный эпизод Интера в первом тайме, а вот Аталанта не сбавляла обороты. Так, на 24-й минуте Сапата получил короткий пас от Малиновского и выполнил скидку под удар де Роону метров с 20-ти – сфера пролетела в сантиметрах от левой штанги! На 27-й Барелла пробивал с острого угла с минимального расстояния, но Брозович в последний момент накрыл выстрел.

Наконец, на 30-й минуте "Богиня" забила – и забила божественно! После вбрасывания из аута Паломино выбил мяч вперед на Сапату, тот пяткой в ​​касание подрезал мяч Малиновскому, а Руслан, получив прострел в зоне перед штрафной площадкой, мощно выстрелил в правый угол с хитрой подкруткой. Без шансов для Хандановича. 1:1!

Интер сразу пошел вперед, но ничего интересного у ворот Муссо миланцы организовать не смогли. Возможно, давление хозяев вылилось бы в момент позже, однако бергамаски охладили пыл "нерадзурри" вторым голом уже на 38-й минуте – Малиновский мощно пробил из-за пределов штрафной, Ханданович парировал перед собой, а Толои сыграл на добивании. 1:2! На 45-й же Руслан мог и прямой ассист оформить, выполнив разрезную передачу на Госенса – увы для гостей, Робин вместо выхода один на один запутался в ногах, потеряв равновесие. Наконец, на перерыв команды отправились при тотальном преимуществе Аталанты.

В начале второго тайма от подопечных Симоне Индзаги ожидалась нашествие, однако Аталанта и не думала отпускать миланцев. В первые 6 минут бергамаски могли забивать трижды – на 48-й Малиновский замыкал прострел Фройлера на ближнюю штангу (Ханданович спас Интер), на 49-й Паломино пробил головой с навеса Руслана со стандарта (мимо дальней девятки), а на 52- й украинец прямым ударом со штрафного попал в штангу!

Тренерскому штабу Интера пришлось оперативно реагировать на такой старт, организовав тройную замену – вместо Дармиана, Чалханоглу и Бастони на 57-й минуте вышли Дюмфрис, Весино и Димарко. В это время давление Аталанты несколько потеряло в остроте и динамике, а уже на 60-й и 63-й "нерадзурри" могли сравнять счет: сначала Весино замкнул навес Бареллы с углового ударом под перекладину (Муссо спас), а затем Мартинес выстрелил с отскока метров с шести после углового – мимо!

Теперь уже Джан Пьеро Гасперини решил провести тройную замену, причем с пробега алленаторе снял лучших футболистов. Вместо Малиновского, Сапаты и Пессины на поле вышли Иличич, Пикколи и Джимшити. На некоторое время этот ход помог выровнять ход встречи, однако у Аталанты почти исчезла контригра. Довольно быстро Гаспу пришлось снимать с игры еще и Паломино, у которого было повреждение – его на 70-й минуте заменил Меле.

Через минуту бергамаски пропустили: Барелла выполнил прострельную передачу в штрафную, Димарко пробил метров с семи, а Муссо парировал – впрочем, на добивании оказался Джеко. 2:2!

На кураже миланцы пошли вперёд, едва не забив на 73-й минуте в результате подачи Димарко и замыкания Джеко с линии вратарской. Мяч прошел над перекладиной! Впрочем, бергамаски сумели собраться, огрызнувшись двумя опасными эпизодами: на 76-й минуте Меле сместился с фланга в центр и закрутил мяч в дальний угол (вышло немного неточно), а на 83-й Иличич получил передачу на ход от Пашалича и мощно выстрелил с линии штрафной под перекладину – Ханданович парировал!

На последних минутах обе команды пытались выиграть встречу. Чувствовалось, что вот-вот случится какая-то важная ошибка, способная решить судьбу встречи. И она произошла! На 85-й минуте Демираль высоко поднял руку в собственной штрафной, а мяч попал в неё – Интер заработал пенальти! Димарко пошел забивать с "точки", мощно выстрелив по центру, однако сфера попала в перекладину!

Ещё через три минуты хвататься за голову пришлось фанатам "нерадзурри". Пикколи в штрафной зацепился за отскок от Дюмфриса и пробил метров с 11-ти, прошив Хандановича – это был гол! Бергамаски начали праздновать победу, но в дело вмешался VAR. После длительной проверки оказалось, что задолго до начала голевой атаки мяч вышел за пределы поля. Взятие ворот не засчитали. 2:2.

Арбитр компенсировал к основному времени 6 минут. На последних секундах Интер мог забить третий гол в результате подачи из глубины и замыкания от Джеко, однако мяч прошел мимо правой штангии. Этот момент стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью с 40 ударами по воротам. Браво!

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