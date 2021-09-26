"Чи став Інтер сильнішим після минулого сезону? Складно так оцінювати. Вони продали Лукаку, взяли кілька серйозних футболістів. Я дивився матч із Реалом: хоч вони й програли, однак у першому таймі мали забивати два голи однозначно. Інтер виглядає чудово.

Якщо порівнювати з Реалом, а це така сама пара, як була в нас минулого сезону, мені Інтер сподобався значно більше, ніж Реал. Вважаю, що наразі за грою Інтер виглядає краще за всіх. Вони серйозно підсилились і демонструють красивий футбол", – цитує Палкіна сайт донецького клубу.

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Нагадаємо, Шахтар у першій зустрічі групового етапу ЛЧ сенсаційно програв молдавському Шерифу (0:2). Матч проти Інтера відбудеться у Києві 28 вересня, початок о 19:45.

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