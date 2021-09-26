Палкін визначив найсильнішого суперника Шахтаря у групі Ліги чемпіонів
Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін оцінив рівень Інтера перед матчем ЛЧ.
"Чи став Інтер сильнішим після минулого сезону? Складно так оцінювати. Вони продали Лукаку, взяли кілька серйозних футболістів. Я дивився матч із Реалом: хоч вони й програли, однак у першому таймі мали забивати два голи однозначно. Інтер виглядає чудово.
Якщо порівнювати з Реалом, а це така сама пара, як була в нас минулого сезону, мені Інтер сподобався значно більше, ніж Реал. Вважаю, що наразі за грою Інтер виглядає краще за всіх. Вони серйозно підсилились і демонструють красивий футбол", – цитує Палкіна сайт донецького клубу.
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Нагадаємо, Шахтар у першій зустрічі групового етапу ЛЧ сенсаційно програв молдавському Шерифу (0:2). Матч проти Інтера відбудеться у Києві 28 вересня, початок о 19:45.
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