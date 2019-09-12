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Палкин нашел позитив для Шахтера в третьей подряд встрече с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

20:27 31 Читати українською
Палкин нашел позитив для Шахтера в третьей подряд встрече с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин надеется на хорошую игру и положительный результат в матче с Ман Сити.

"Такое впечатление, что у нас есть чемпионат Украины, в котором участвует Манчестер Сити – мы с ними играем столько же, сколько с украинскими командами.

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С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга. У нас есть шанс показать себя наилучшим образом. Мы подробно знаем их игру, способности каждого игрока, то, каким образом Гвардиола хочет играть против нас. С этой точки зрения, может быть легче", – рассказал Палкин в интервью каналу Футбол 1.

Напомним, Шахтер стартует в Лиге чемпионов 18 сентября домашним матчем против Манчестер Сити. Кроме "горожан" соперниками украинского клуба стали Аталанта и Динамо Загреб.

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Теги
Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Сергей Палкин
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