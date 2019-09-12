Палкін знайшов позитив для Шахтаря у третій поспіль зустрічі з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін сподівається на хорошу гру та позитивний результат у матчі з Ман Сіті.

"Таке враження, що у нас є чемпіонат України, в якому бере участь Манчестер Сіті – ми з ними граємо стільки ж, скільки з українськими командами.

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З іншого боку, ми добре знаємо один одного. У нас є шанс показати себе якнайкраще. Ми детально знаємо їхню гру, здатності кожного гравця, те, яким чином Гвардіола хоче грати проти нас. З цієї точки зору, може бути легше", – розповів Палкін в інтерв’ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Шахтар стартує у Лізі чемпіонів 18 вересня домашнім матчем проти Манчестер Сіті. Окрім "містян" суперниками українського клубу стали Аталанта та Динамо Загреб.

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