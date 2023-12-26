Как информирует Gazzetta.gr, Йованович был уволен с поста наставника Панатинаикоса спустя 2,5 года. За это время ПАО продемонстрировал существенный прогресс под его руководством – ультрас афинской команды выразили свою поддержку тренеру и раскритиковали это решение руководства.

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Сообщается, что новым тренером Панатинаикоса стал 70-летний Фатих Терим. Такое решение принял президент клуба Янниса Алафузос. Турецкий наставник подписал контракт на 1,5 года и проведёт первую тренировку в среду, 27-го декабря.

Йованович руководил "зелёными" в 113 матчах во всех турнирах. В сезоне 2021/22 он привёл команду к победе в Кубке Греции. В том же сезоне он был признан лучшим тренером страны. После 15 туров нынешнего сезона чемпионата Греции ПАО занимает второе место в турнирной таблице, отставая от ПАОКа на 1 очко.

Напомним, что летом Панатинаикос под руководством Йовановича не позволил СК Днепр-1 пробиться в Лигу чемпионов. Позже греческая команда сенсационно прошла Марсель, но в решающем противостоянии уступила путёвку в групповой этап ЛЧ Браге.

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