Як інформує Gazzetta.gr, Йовановіча було звільнено з посади наставника Панатінаїкоса після 2,5 років роботи. За цей час ПАО продемонстрував істотний прогрес під його орудою – ультрас афінської команди висловили свою підтримку тренеру і розкритикували це рішення керівництва.

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Повідомляється, що новим тренером Панатінаїкоса став 70-річний Фатіх Терім. Таке рішення ухвалив президент клубу Янніса Алафузос. Турецький наставник підписав контракт на 1,5 року і проведе перше тренування в середу, 27-го грудня.

Йовановіч керував "зеленими" у 113 матчах у всіх турнірах. У сезоні 2021/22 він привів команду до перемоги в Кубку Греції. У тому ж сезоні його визнали найкращим тренером країни. Після 15 турів нинішнього сезону чемпіонату Греції ПАО посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від ПАОКа на 1 очко.

Нагадаємо, що влітку Панатінаїкос під керівництвом Йовановіча не дозволив СК Дніпро-1 пробитися в Лігу чемпіонів. Пізніше грецька команда сенсаційно пройшла Марсель, але у вирішальному протистоянні поступилася путівкою в груповий етап ЛЧ Бразі.

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