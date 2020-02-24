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Реал – Манчестер Сити: поединок 1/8 финала Лиги чемпионов будет обслуживать итальянская бригада арбитров

16:52 20 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: поединок 1/8 финала Лиги чемпионов будет обслуживать итальянская бригада арбитров
Даниэле Орсато / Фото из открытых источников

Определились судейские бригады, которые будут обслуживать первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Манчестер Сити и противостояние французского Лиона и туринского Ювентуса.

 

УЕФА назначил арбитров на матчи среды первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Стартовый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут лайнсмены Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, а резервным арбитром назначен Даниэле Довери. За VAR будет отвечать Массимилиано Иррати.

Встречу на Люмьере между Лионом и Ювентусом рассудит испанец Хесус Хиль Мансано. Вместе с ним на матче будут работать Диего Барберо и Анхель Невадо. Четвертый судья – Гильермо Куадра Фернандес, видеоасистент – Хуан Мартинес Мунуера.

Напомним, поединки в Лионе и Мадриде состоятся в среду, 26 февраля, в 22:00.

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