Реал – Манчестер Сіті: поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обслуговуватиме італійська бригада арбітрів

Визначилися суддівські бригади, які обслуговуватимуть перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом і Манчестер Сіті та протистояння французького Ліона і туринського Ювентуса.

УЄФА призначив арбітрів на матчі середи першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Стартовий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті обслуговуватиме італійська бригада арбітрів на чолі з Даніеле Орсато. Допомагатимуть йому лайнсмени Лоренцо Манганеллі і Алессандро Джаллатіні, а резервним арбітром призначений Даніеле Довері. За VAR відповідатиме Массіміліано Ірраті.

Зустріч на Люм’єрі між Ліоном та Ювентусом розсудить іспанець Хесус Хіль Мансано. Разом з ним на матчі працюватимуть Дієго Барберо та Анхель Невадо. Четвертый судья – Гільєрмо Куадра Фернандес, відеоасистент – Хуан Мартінес Мунуера.

Нагадаємо, поєдинки в Ліоні і Мадриді відбудуться в среду, 26 лютого, о 22:00.

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