Спортинг и АЗ Алкмаар встретились в полуфинале Юношеской лиги УЕФА 2022/23. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Юношеская лига УЕФА 2022/23. Полуфинал

Спортинг U-19 – АЗ U-19 – 2:2 (пенальти – 3:4)

Голы: Кабрал, 9, Ламбо, 48 (пен) – Поку, 30, Даал, 36

Удаление: Стам, 90+6 (АЗ)

В четвертьфинале Спортинг U-19 выбил Ливерпуль, а в 1/8 разобрался с Аяксом (5:1). АЗ прошел испанских грандов – разгром мадридского Реала со счетом 4:0, а перед тем от нидерландцев на гол меньше получила Барселона (3:0).

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Португальской команде удался быстрый гол – Диогу Кабрал уже на 9-й минуте роскошным дальним ударом вывел Спортинг вперед.

???? is the goal from Diogo Cabral that has Sporting ahead in the UEFA Youth League semi-final.



What. A. Hit.



pic.twitter.com/xtet18sNbD — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) April 21, 2023

Еще до перерыва нидерландцы переломили ситуацию в свою пользу. Поку со второй попытки переиграл кипера, а Даал ответил своим шедевром на гол Кабрала. На старте второго тайма Ламба с пенальти сделал счет 2:2. Он продержался до финального свистка, означавшего серию пенальти – дополнительного времени регламент не предусматривает, поэтому удаление Стама на последних секундах фактически ни на что не повлияло.

Серию 11-метровых лучше исполнили футболисты АЗ. Их вратарь Овусу-Одуро отразил два удара соперников, в то время как в активе кипера Спортинга всего один сейв.

В финале соперником АЗ станет победитель пары Хайдук U-19 – Милан U-19. Этот матч начнется в 19:00. Финал Юношеской лиги УЕФА 2022/23 будет сыгран в Женеве 24 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.