Спортінг та АЗ Алкмаар зустрілися у півфіналі Юнацької ліги УЄФА 2022/23. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА 2022/23. Півфінал

Спортінг U-19 – АЗ U-19 – 2:2 (пенальті – 3:4)

Голи: Кабрал, 9, Ламба, 48 (пен) – Поку, 30, Даал, 36

Вилучення: Стам, 90+6 (АЗ)

У чвертьфіналі Спортінг U-19 вибив Ліверпуль, а в 1/8 розібрався з Аяксом (5:1). АЗ пройшов іспанських грандів – розгром мадридського Реала з рахунком 4:0, а перед тим від нідерландців на гол менше отримала Барселона (3:0).

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Португальській команді вдався швидкий гол – Діогу Кабрал вже на 9-й хвилині розкішним дальнім ударом вивів Спортінг уперед.

???? is the goal from Diogo Cabral that has Sporting ahead in the UEFA Youth League semi-final.



What. A. Hit.



pic.twitter.com/xtet18sNbD — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) April 21, 2023

Ще до перерви нідерландці переламали ситуацію на свою користь. Поку із другої спроби таки переграв кіпера, а Даал відповів своїм шедевром на гол Кабрала. На старті другого тайму Ламба з пенальті зробив рахунок 2:2. Він протримався до фінального свистка, який означав серію пенальті – додаткового часу регламент не передбачає, тому вилучення Стама на останніх секундах фактично ні на що не вплинуло

Серію 11-метрових краще виконали футболісти АЗ. Їхній воротар Овусу-Одуро відбив два удари суперників, тоді як в активі кіпера Спортінга лише один сейв.

У фіналі суперником АЗ стане переможець пари Хайдук U-19 – Мілан U-19. Цей матч розпочнеться о 19:00. Фінал Юнацької ліги УЄФА 2022/23 буде зіграний у Женеві 24 квітня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.