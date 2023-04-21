Визначився перший фіналіст Юнацької ліги УЄФА – кривдники Реала і Барселони продовжують казку, вигравши серію пенальті
Спортінг та АЗ Алкмаар зустрілися у півфіналі Юнацької ліги УЄФА 2022/23. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Юнацька ліга УЄФА 2022/23. Півфінал
Спортінг U-19 – АЗ U-19 – 2:2 (пенальті – 3:4)
Голи: Кабрал, 9, Ламба, 48 (пен) – Поку, 30, Даал, 36
Вилучення: Стам, 90+6 (АЗ)
У чвертьфіналі Спортінг U-19 вибив Ліверпуль, а в 1/8 розібрався з Аяксом (5:1). АЗ пройшов іспанських грандів – розгром мадридського Реала з рахунком 4:0, а перед тим від нідерландців на гол менше отримала Барселона (3:0).
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Португальській команді вдався швидкий гол – Діогу Кабрал вже на 9-й хвилині розкішним дальнім ударом вивів Спортінг уперед.
Ще до перерви нідерландці переламали ситуацію на свою користь. Поку із другої спроби таки переграв кіпера, а Даал відповів своїм шедевром на гол Кабрала. На старті другого тайму Ламба з пенальті зробив рахунок 2:2. Він протримався до фінального свистка, який означав серію пенальті – додаткового часу регламент не передбачає, тому вилучення Стама на останніх секундах фактично ні на що не вплинуло
Серію 11-метрових краще виконали футболісти АЗ. Їхній воротар Овусу-Одуро відбив два удари суперників, тоді як в активі кіпера Спортінга лише один сейв.
У фіналі суперником АЗ стане переможець пари Хайдук U-19 – Мілан U-19. Цей матч розпочнеться о 19:00. Фінал Юнацької ліги УЄФА 2022/23 буде зіграний у Женеві 24 квітня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.