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Квалификация Лиги чемпионов: Црвена Звезда и Марибор проходят в следующий раунд, БАТЭ прекратил борьбу в турнире

31 июля 23:22 47 Читати українською
Квалификация Лиги чемпионов: Црвена Звезда и Марибор проходят в следующий раунд, БАТЭ прекратил борьбу в турнире
Русенборг шагает дальше в ЛЧ / Фото ФК Русенборг

Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

ХИК – Црвена Звезда – 2:1 (0:2)

Голы: Далстром, 46, Риски, 90+2 – Йованчич, 56

АИК – Марибор – 3:2 (1:2)

Голы: Карлссон, 4, Ларссон, 61, Ельюнусси, 90+3 – Котник, 48, Крету, 117

Карабах – Дандолк – 3:0 (1:1)

Голы: Ромеро, 12, 86, Айлтон, 76

Русенборг – БАТЭ – 2:0 (1:2)

Голы: Хеллан, 73, Седерлун, 85

Копенгаген – Нью Сейнтс – 1:0 (2:0)

Гол: Зека, 52

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Несмотря на поражение в ответных матчах Марибор и Црвена Звезда прошли в следующий раунд турнира.

Копенгаген и Карабах прогнозируемо победили своих соперников и тоже продолжают борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Неожиданностей вечера стал белорусский БАТЭ, обладая комфортным преимуществом после первого поединка, не смог удержать натиск игроков Русенборга и пропустил норвежцев в 3-й квалификационный раунд ЛЧ.

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