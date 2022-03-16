Состоялись матчи 1/8 финала, по итогам которых определились 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов:

Бавария

Ливерпуль

Манчестер Сити

Реал

Атлетико

Бенфика

Челси

Вильярреал

Бавария и Ман Сити с разгромами прошли Зальцбург и Спортинг соответственно. Ливерпуль справился с Интером, Реал сотворил камбэк против ПСЖ, а Атлетико в равном противостоянии выбил МЮ. Бенфика благодаря удаче прошла Аякс, Вильярреал оказался сильнее Ювентуса, а Челси показал класс против Лилля.

Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 5-6 апреля, а ответные – 12-13 апреля. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в ближайшую пятницу, 18 марта.

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