"Мы должны быть смелыми, должны верить в себя, быть умными, принять верные тактические решения и действовать на грани наших физических возможностей. Манчестер Сити уже несколько недель играет в топовой форме. Нам нужно восстановиться и надеяться, что все будут в форме.

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Лига чемпионов – это соревнование, где все решает форма в этот день. Все может произойти, в футболе все может произойти. Это одно из важнейших испытаний, мы знаем о качествах Манчестер Сити. Сейчас они в отличной форме уже несколько недель. Мы должны показать абсолютную готовность", – цитирует наставника Bayern & Germany.

Напомним, Бавария сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против Манчестер Сити 11 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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