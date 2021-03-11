"Мы создали множество моментов. В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, – это отсутствие качественной игры у футболистов Лейпцига. Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались.

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Готовились мы тщательно. Пришлось переключаться от неудач в Премьер-лиге и пробовать сегодня что-то другое. Ребята по-настоящему довольны собой, но для этого пришлось выполнять на поле черновую работу. Сегодня мы прекрасно отработали в обороне – ребята сыграли очень хорошо.

Всем нам хочется, чтобы Фабиньо играл на позиции шестого номера, вот как сейчас. Сегодня он был на ней, а два центральных защитника выдали отличную игру. Приходилось отбиваться от всех этих дальних забросов. Мы очень хорошо защищались сообща. Действительно, каждый провел хороший матч. Тройка полузащитников удачно взаимодействовала, и атакующая тройка – тоже. Диогу Жота сыграл столько, сколько смог, что тоже очень хорошо", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

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