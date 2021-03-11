"Ми створили безліч моментів. У першому таймі ми їх не реалізували, але найважливіше, що вдалося хлопцям, – це відсутність якісної гри у футболістів Лейпцига. Вони справжні двожильні монстри: ви бачили, як вони біжать. Однак ми дуже добре захищалися.

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Готувалися ми ретельно. Довелося перемикатися від невдач в Прем'єр-лізі і пробувати сьогодні щось інше. Хлопці по-справжньому задоволені собою, але для цього довелося виконувати на полі чорнову роботу. Сьогодні ми чудово відпрацювали в обороні – хлопці зіграли дуже добре.

Усім нам хочеться, щоб Фабінью грав на позиції шостого номера, ось як зараз. Сьогодні він був на ній, а два центральні захисники видали чудову гру. Доводилося відбиватися від усіх цих далеких закидань. Ми дуже добре захищалися разом. Справді, кожен провів хороший матч. Трійка півзахисників вдало взаємодіяла, і атакувальна трійка – теж. Діогу Жота відіграв стільки, скільки зміг, що теж дуже добре", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА з посиланням на BT Sport.

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