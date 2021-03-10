Стоит заметить, что из-за карантина команды не могут играть на своих стадионах. Отчетный матч, как и первую часть этого противостояния, принимала Пушкаш Арена в Будапеште. Три недели назад убедительную победу одержали подопечные Юргена Клоппа, которые забили в ворота команды Юлиана Нагельсманна два "сухих" мяча. Итак, немцам необходимо было отыгрывать солидную фору.

Однако уже в начале игры ситуация могла осложниться еще больше. Вейналдум увидел открывание Алькантары между линиями и отдал передачу на ход. Тьягу дошел до штрафной, а там практически никто не мешал ему битьили идти дальше. Но испанец решил вместо этого отдать направо Салаху, к которому мяч не дошел – перехват.

Игра шла на встречных курсах, и на 10-й минуте возник такой же опасный момент у противоположных ворот. Пошла разрезная передача от Форсберга на Нкунку. Тот отдал пас в штрафную на Ольмо. Казалось, Робертсон его накрывал, но не сориентировался. Зато хорошо подоспел Забитцер и едва не послал мяч в цель. Алиссон вовремя вышел и бросился под удар.

Темп оставался очень высоким. Лейпциг должен был выходить вперед, но Ливерпуль охотно выбегал в свободные зоны. Именно "красные" выглядели острее. В частности, выделялся Диогу Жота. Португалец и сам бил, и поставлял мячи для Салаха и Мане. Мог в очередной раз "наварить" Алиссон, который ошибся при игре на выходе. Хорошо, что Алькантара оказался в нужном месте и отвел угрозу. Тьягу вообще был ключевой фигурой – успевал и сзади, и переправлять мяч в атаку, и заострять. Единственное разочарование – Салах и Мане. У форвардов совсем не шел удар. Даже с убийственных позиций. Именно это и игру своего голкипера должен благодарить РБ, что так и не пропустил до перерыва.

Мы не знаем, о чем говорил Нагельсманн во время паузы, но его футболисты, похоже, выводов не сделали. Номинальные хозяева продолжали доминировать и не забили только чудом. Вейналдум начал атаку, сбросив мяч на Мане, а тот вторым касанием бросил в прорыв Жоту. Португалец принял мяч не очень удачно, но сумел войти в штрафную и пробить. Гулачи отбил перед собой, а Салах сделал что-то невероятное, не попав практически в пустые ворота с нескольких метров.

Наверное, Упамекано устал смотреть на беспомощность атакующих игроков своей команды и все чаще брал игру на себя. Именно француз создал убийственный момент на 64-й минуте. Центрбэк на дриблинге протащил мяч к линии чужой штрафной, а там отпасовал на Хвана. Кореец подал на дальнюю штангу, Ольмо бил головой, и только перекладина спасла Ливерпуль. За несколько минут Гулачи уже наблюдал, как мяч залетает в его ворота. Снова Вейналдум и Жота организовали остроту и не побоялись довериться Салаху. На этот раз египтянин разобрался как следует, поймав голкипера Лейпцига на противоходе.

Юрген Клопп оперативно снял Жоту, выпустив вместо него Ориджи. Бельгийцу понадобилось всего 3 минуты, чтобы организовать второй гол в матче. Ливерпуль провел атаку через правый фланг, откуда Ориджи прострелил на дальнюю штангу – Мане буквально с нескольких метров не имел права промахнуться.

Второй мяч практически убил интригу, ведь Лейпцигу нужно было забить четыре мяча за 15 минут. Задача крайне сложная, если не сказать нереальная. Игра ожидаемо стала медленнее, моментов поубавилось. Очень старался Ориджи, которому есть что доказывать. Немцы тоже пытались выходить в атаку, но у Алиссона работы совсем не было. В конце концов, Ливерпуль повторил счет первой встречи и пробился в четвертьфинал.