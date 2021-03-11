Ливерпуль принимал РБЛейпциг в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов матча Ливерпуль – РБ Лейпциг на "Футбол 24".

РБ Лейпциг сохранял призрачные шансы на продолжение борьбы в ЛЧ, но чуда не случилось.

Джеррард отреагировал на слухи о своем возвращении в Ливерпуль

Класс Ливерпуля сказался на игре, подопечные Клоппа сдерживали соперника и реализовали два момента после перерыва. Красивым получился гол Салаха, который бильярдным ударом завершил стремительную контратаку хозяев.

Ливерпуль присоединился к другим четвертьфиналистов ЛЧ, среди которых Порту, Боруссия Д и ПСЖ.

Ливерпуль в ярком матче повторно обыграл РБ Лейпциг и продолжит борьбу в ЛЧ