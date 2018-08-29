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Онана: Выход в групповой этап Лиги чемпионов очень важен для Аякса

16:19 16 Читати українською
Онана: Выход в групповой этап Лиги чемпионов очень важен для Аякса
Андре Онана празднует выход в групповой этап ЛЧ

Голкипер Аякса Андре Онана поделился впечатлениями после матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Динамо.

"Рад, что мы не пропустили. Выход в групповой этап Лиги чемпионов очень важен: для игроков, для клуба, для болельщиков, для города. Мы не ежегодно играем в Лиге чемпионов.

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Конечно, хорошо бы забить, но моя задача сохранять свои ворота "сухими". Я не могу забивать голы и влиять на игру в атаке. У каждого футболиста есть своя роль на поле.

Хунтелаар – невероятный футболист. Он много забивает, но на этот раз ему не повезло. Я только смотрю на игру со своей позиции, мне остается только надеяться, что наши форварды смогут забить в ворота соперника", – цитирует Онана ajaxlife.nl.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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Андре Онана Андре Онана Динамо Киев - Аякс Аякс Аякс Лига чемпионов
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