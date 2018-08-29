Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал Хацкевича

"Футбол 24" на основі тактичних аспектів пояснює причини провалу київського Динамо у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса (0:0).

Динамо грало 10 хвилин

Екс-наставник Львова, а нині експерт ТК Футбол Жилмар, аналізуючи гру Динамо – Аякс, зазначив, що команда Хацкевича пристойно виглядала лише стартові п'ять хвилин. Насправді ж, київський клуб намагався на рівних боротись з амстердамцями трішки довше – цілих десять хвилин. Далі – суцільний провал.

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У дебюті зустрічі Динамо, можливо, здивувало Аякс високим пресингом. Супряга, Вербіч, Буяльський та Шепелєв намагались швидко накривати команду Еріка Тен Хага вже в третій третині поля (штрафний майданчик гостей і область біля нього, – прим.ред). У цей період віце-чемпіони Нідерландів доволі часто припускались браку при передачах не могли якісно та, головне, швидко вийти з оборони в атаку.

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На фото: високий пресинг Динамо у перші 10 хвилин

Фактор Де Йонга

Увесь цей час дуже непомітним був на полі Френкі де Йонг – гравець, яким буквально марить каталонська Барселона. Однак вартувало 21-річному таланту повністю увімкнутись в гру, а, зокрема, опуститись на лінію центральних оборонців, як амстердамський оркестр заграв новими барвами.

Технічний півзахисник, розташувавшись між Бліндом і де Лігтом, створив для своєї команди більше вільних зон та розв'язав руки крайнім бекам, які піднялись значно вище. Мазраві та Вебер опинились за спинами у хавбеків киян, що змусило їх відтягнутись ближче до середини поля. Все просте – геніальне, чи не так?

Завдяки чудовим якостям диригента Де Йонг практично самотужки змінив малюнок гри. З цього моменту Аякс став справжнім господарем НСК Олімпійський. В Амстердамі росте "новий Хаві".

На фото: Де Йонг розпочинає атаку

Провали на флангах

Динамо виявилось неготовим до класних довгих передач захисників Аякса. Чим тільки не здивуєш команду Хацкевича... Завдяки розкішному першому пасу де Лігта та Блінда, переважно на фланги, кияни нерідко опинялись в ситуації "один проти двох". Зрештою, на старті зустрічі саме така комбінація команди Тен Хага ледь не призвела до гола Хунтелара. Надалі вже не вистачало пальців рук, щоб перелічити аналогічні провали у грі киян.

1. Bal over/langs buitenspeler naar back



Door deze bal was Ajax gelijk onder de druk vandaan en ontstond er een 2v1 situatie bij de back van Kiev. Deze opbouw leidde o.a. tot de kans van Huntelaar, op aangeven van van de Beek#dynAJA #Ajax pic.twitter.com/vY2EnBODN8 — Tactipedia (@tactipedia) 29 серпня 2018 р.

Фланги стали справжнім головним болем віце-чемпіонів України. Навіть суттєво відтягнувшись назад, кияни ніяк не могли впоратись з прудконогими Зієшем та Мазраві. Принаймні, один з них завжди мав перед собою багато вільного простору для маневру.

Технічний вишкіл гравців Аякса

Індивідуальна майстерність Зієша та компанії також зіграла визначальну роль у підсумковому тріумфі Аякса. Коли амстердамцям не вдавалось виходити в атаку через пас, класно вишколені футболісти брали гру на себе. Доволі показовми у цьому плані був епізод за участі Зієша та Сидорчука, коли вінгер гостей просто знищив капітана Динамо у центрі поля, прокинувши йому м'яч поміж ніг. Після цього перед марокканцем відкрився цілий степ для розвитку наступу.

Ajax's Hakim Ziyech with a silky move in the middle of the park pic.twitter.com/P4QUWbOiVJ — Goal UK (@GoalUK) 29 серпня 2018 р.

Цифри як відображення повного провалу киян

Лише 13.64% позиційних атак Динамо завершились ударами, а це – новий антирекорд киян у сезоні 2018/19. "Біло-сині", зокрема, перевершили самих себе з матчу проти Олександрії, коли даний стастичний показник становив 15.79%. Підопічні Хацкевича завдали лише 3-х ударів у бік воріт Онани з 22-х позиційно проведених атак.

Для порівняння, 35.29% позиційних атак Аякса завершувалися ударами – 12 пострілів з 34-х наступальних дій.

На контратаки, якими колись так славилось Динамо, годі було й сподіватись. Кияни лише двічі за матч швидко вибігали вперед, жодного разу не пробивши по воротах. На диво, Аякс, який частіше контролював м'яч, провів 6 контратак, створивши значно більше небезпеки, ніж команда Хацкевича з позиційних наступів: 0.46 xG у гостей проти 0.34 xG у господарів.

XG (очікувані голи)

Метрика, що показує ймовірність кожного удару завершитися голом в залежності від позиції, з якої завдається удар, дій перед ударом, частини тіла, якою удар завдається, типу атаки і т.д. Розрахунок грунтується на історичних даних. Аналіз очікуваних голів дозволяє оцінювати в першу чергу створення моментів, а не випадкову реалізацію.

Провалилось Динамо і на стандартах, які були одним з козирів киян в попередніх матчах. "Біло-сині" виконали 7 стандартів, завдавши лише 3-х ударів. Аякс перевершив киян майже вдвічі: 12-7.

Що стосується самої кількості ударів за гру, то тут Динамо встановило одразу два антирекорди:

– абсолютний мінімум в атаці (0.34 xG)

– абсолютний максимум дозволеного біля воріт Бойка (4.02 xG)

За весь матч кияни завдали 5 ударів (4 з них у першому таймі) та лише раз влучили у рамку. Аякс просто знищив українську команду у цьому компоненті – 22-5.

Досить показово, що середня дистанція ударів Динамо становила трохи більше 23-х метрів. Натомість, нідерландці переважно лупили з 17-ти метрів.

Статистичні дані компанії Wyscout були взяті зі сторінки у Фейсбук аналітика Михайла Смолового