Онана: Вихід в груповий етап Ліги чемпіонів дуже важливий для Аякса

Голкіпер Аякса Андре Онана поділився враженнями після матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Радий, що ми не пропустили. Вихід в груповий етап Ліги чемпіонів дуже важливий: для гравців, для клубу, для уболівальників, для міста. Ми не щороку граємо в Лізі чемпіонів.

Чи відправить Суркіс Хацкевича у відставку після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів – головні причини

Звичайно, добре було б забити, але моє завдання зберігати свої ворота "сухими". Я не можу забивати голи і не впливаю на гру в атаці. У кожного футболіста є своя роль на полі.

Хунтелаар – неймовірний футболіст. Він багато забиває, але цього разу йому не пощастило. Я тільки дивлюся на гру зі своєї позиції, мені залишається тільки сподіватися, що наші форварди зможуть забити в ворота суперника", – цитує Онана ajaxlife.nl.

Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал Хацкевича