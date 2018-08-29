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ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО

Онана: Вихід в груповий етап Ліги чемпіонів дуже важливий для Аякса

16:18 458 Читать на русском
Онана: Вихід в груповий етап Ліги чемпіонів дуже важливий для Аякса
Андре Онана святкує вихід у груповий етап ЛЧ

Голкіпер Аякса Андре Онана поділився враженнями після матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Радий, що ми не пропустили. Вихід в груповий етап Ліги чемпіонів дуже важливий: для гравців, для клубу, для уболівальників, для міста. Ми не щороку граємо в Лізі чемпіонів.

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Звичайно, добре було б забити, але моє завдання зберігати свої ворота "сухими". Я не можу забивати голи і не впливаю на гру в атаці. У кожного футболіста є своя роль на полі.

Хунтелаар – неймовірний футболіст. Він багато забиває, але цього разу йому не пощастило. Я тільки дивлюся на гру зі своєї позиції, мені залишається тільки сподіватися, що наші форварди зможуть забити в ворота суперника", – цитує Онана ajaxlife.nl.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
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Андре Онана Андре Онана Динамо - Аякс Аякс Аякс Ліга чемпіонів
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