Галатасарай проиграл Баварии (1:3) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Галатасарай неожиданно принялся вкатывать Баварию в газон с первых минут. Высокий темп, агрессивный прессинг, четкость в единоборствах – гостей обыграли по всем параметрам (16:3 по ударам в первом тайме).

Бавария забила быстрый гол против логики игры. Сане прокинул на Комана, а тот положил мяч в дальний угол. В целом, вся атака немецкой команды шла через Лероя, которого встречали два-три соперника.

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Турки не сникли после пропущенного гола, а продолжили давить. Они отбирали мяч на чужой половине и ловили мюнхенскую оборону на растерянности. Два супершанса имел Актюркоглу: первый удар потянул голкипер, а второй был неточным.

Галатасарай остро разыгрывал стандарты, Тете и Заха включали дриблинг на флангах. Бавария чудом избегала пропущенного, играя ужасно. Гости не могли выйти из обороны, не могли перейти с мячом центр поля.

В конце концов, турки забили заслуженный гол. Икарди в штрафной побежал на пас и получил по ногам от Киммиха. Арбитр назначил пенальти – Мауро в издевательском стиле паненкой сравнял счет.

Галатасарай играл смело, однако риск был оправдан, ведь Бавария не могла наказать на контратаках. Сане пытался вытащить Мюнхен на своих быстрых ногах, но и ему не хватало точности.

В итоге класс сделал разницу. Галатасарай не реализовал свои многочисленные моменты, а Бавария один из немногих шансов превратила в победу. Кейн откликнулся на прострел Мусиалы и со второй попытки загнал мяч в сетку.

В конце поединка гости забили третий и сняли все вопросы. Кейн отдал долг Мусиале, а тот воспользовался ассистом Харри. Галатасараю не удалось сотворить вторую подряд сенсацию после победы над МЮ. Бавария после трех туров имеет 100-процентные показатели в группе А.