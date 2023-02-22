Нападающий немецкого клуба Кристофер Нкунку может пропустить встречу в Лиге чемпионов против Манчестер Сити.

В прошлом туре Бундеслиги в матче против Вольфсбурга Нкунку впервые появился на поле после травмы колена, полученной во время чемпионата мира. Теперь игрок Лейпцига рискует пропустить матч против Манчестер Сити.

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"Кристофер Нкунку смог завершить лишь часть последней тренировки. Его мышцы отреагировали во время тренировки. Важно подождать следующие 24 часа, чтобы увидеть, как будут развиваться проблемы", – сообщил немецкий клуб в Twitter.

Напомним, что Лейпциг сыграет 22 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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