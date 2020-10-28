Мадридский Реал столкнулся с необычной ситуацией в перерыве матча 2-го тура Лиги чемпионов против Боруссии М.

Во время перерыва в матче Боруссия М – Реал Бензема попросил Менди не пасовать одном из игроков Реала (вероятнее всего – Винисиусу).

Камбэк мадридцев в компенсированное время в видеообзоре матча Боруссия М – Реал Мадрид – 2:2

"Он делает то, что хочет. Брат, не играй на него, мамой прошу. Он играет против нас", – приводит просьба Бензема к Менди в подтрибунном помещении RMC. Интересно, что нападающий обращался к Ферлану шепотом, чтобы это не услышали Куртуа, Винисиус и Вальверде, которые стояли неподалеку. Добавим, что после перерыва Менди лишь трижды отдал передачу на Винисиуса, хотя они играют на одном фланге.

Напомним, Реал на последних минутах спас ничью в матче с Боруссией М (2:2), а Бензема отличился одним из забитых мячей.

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