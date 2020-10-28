Під час перерви у матчі Борусія М – Реал Бензема попросив Менді не пасувати одному із гравців Реала (найімовірніше – Вінісіусу).

Камбек мадридців у компенсований час у відеоогляді матчу Борусія М – Реал – 2:2

"Він робить те, що хоче. Брате, не грай на нього, мамою прошу. Він грає проти нас", – наводить прохання Бензема до Менді у підтрибунному приміщенні RMC. Цікаво, що нападник звертався до Ферлана пошепки, аби це не почули Куртуа, Вінісіус та Вальверде, які стояли неподалік. Додамо, що по перерві Менді лише тричі віддав передачу на Вінісіуса, хоча вони грають на одному фланзі.

Нагадаємо, Реал на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з Борусією М (2:2), а Бензема відзначився одним із забитих м'ячів.

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