"Я спокоен и уверен, потому что верю в каждого из нас и верю в свои силы. Поэтому я не вижу повода для нервов. Шахтер всегда ставит задачу выходить в 1/8 Лиги чемпионов.

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Я считаю, что у нас есть все шансы и все предпосылки, чтобы продолжить свои выступления в Лиге чемпионов. Не думаю, что кто-то из футболистов, тренерского штаба или персонала будет доволен, если мы пройдем в Лигу Европы. Все настроены только на проход в 1/8 ЛЧ", – сказал Трубин в эфире Футбол News.

Заметим, матч Интер – Шахтер пройдет сегодня, 9 декабря, начало в 22:00. После 5-ти туров "горняки" занимают 2 место в группе B, набрав 7 очков. В активе "нерадзурри" 5 пунктов и последняя ступенька.

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