Ситуация в группе В перед решающими матчами сложилась особая. Все четыре коллектива могут выйти в плей-офф, а три из них ещё и рискуют остаться без евровесны – Боруссия М лидирует, имея восемь очков в активе, у Шахтера и Реала по семь, а Интер набрал пять зачётных баллов. Таким образом, "горнякам" для прорыва в 1/8 финала ЛЧ необходимо побеждать миланцев, или же играть вничью и надеяться на аналогичный результат в матче между мадридцами и гладбахцами (или на победу Боруссии).

Интер – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

С победами над Интером у дончан в этом году как-то не сложилось. Подопечные Луиша Каштру провели два поединка против "нерадзурри", сыграв в разных стилях – в своём классическом образе чемпион Украины был уничтожен со счётом 0:5, а в рамках автобуса удалось удержать нулевую ничью. Правда, в последнем матче Шахтер наиграл всего на 0,08 ожидаемых голов, а от пропущенных голов дважды спасал каркас ворот, однако большую часть второго тайма ослабленный коронавирусом состав неплохо сдерживал Интер. Таким образом, на одно очко в Милане при определённом везении надеяться можно – но только при отчаянной обороне всеми силами.

Интер – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Впрочем, тогда максимумом для Шахтера станет третье место. В принципе, вырваться из такой группы в Лигу Европы – это хороший результат, а более смелый футбол подвергает опасности остаться ни с чем. Виктор Скрипник сейчас точно выбрал бы синицу в руке, но готов ли к такому Луиш Каштру? Почему-то кажется, что нет, ведь руководство всегда ставило задачу выхода в плей-офф ЛЧ. Именно там лежат солидные деньги, престиж и хорошие корзины для будущих жеребьёвок, а в ЛЕ команда уже достаточно пошумела летом. Так это будет или иначе, но для гарантированного прорыва в ЛЧ надеяться на отскок в Милане и ничью в Мадриде не стоит – с Интером придётся играть на победу.

Способен на это Шахтер? Вот это – самый больной вопрос. Дело даже не в последних результатах, а в организации игры. Боруссия М неделю назад показала, как можно забивать Интеру – и в первую очередь для этого нужно играть активно, смело атакуя большой группой игроков. При этом необходимо безупречное исполнение и куча хитрых перемещений, ведь банальные передачи или минимальные заминки "нерадзурри" съедают, тормозя атаку тремя линиями обороны. Отдавать инициативу "нерадзурри" недопустимо.

Кроме того, немцы доказали необходимость агрессивно прессинговать в центре и на чужой половине – после удачного давления в этих зонах итальянцы пропускали голы. У своих же ворот нельзя допускать даже мелких помарок, ведь Интер с первых же минут крушит ослабленные точки. Например, из-под Закарии миланцы забили уже после второй его полуошибки. Впрочем, даже исполнение всех этих пунктов не гарантирует результата – Боруссия М проиграла (2:3), причем пределом мечтаний "жеребцов" в этом поединке была ничья.

Шахтер все эти аспекты проваливает капитально. У "горняков" банально не хватает топ-исполнителей, чтобы проводить позиционные атаки в попытке подавить Интер – последняя такая попытка завершилась разгромом со счётом 0:5. Оборона у дончан имеет дыры слева и в центре, а агрессивный прессинг дончан Боруссия М разбивала с закрытыми глазами. В Европе по интенсивности давления Шахтёр идёт последним – на одно оборонительное действие на чужой трети приходится 50 передач соперника. Таким образом, можно уверенно констатировать – подопечные Луиша Каштру не могут играть так, как Гладбах.

Но Шахтер дважды бил Реал! Да, однако нынешний Реал били даже Кадис и Алавес. Мадридцы имеют огромные проблемы с прессингом и вообще выглядят разбалансировано – и даже в таких условиях дончане дважды могли проиграть "сливочным" за тайм. В целом же, в этих поединках "горняки" показали, что они умеют подстраиваться, терпеть в компактном низком блоке и быстро контратаковать через фланги. Да, это пассивная стратегия, но, во-первых, иначе в такой группе с 20-летними защитниками не сыграть, а во-вторых – сегодня такой подход может сработать.

Чем дольше на табло будут гореть 0:0, тем сильнее будет раскрываться Интер, предоставляя шансы реактивным хавбекам "оранжево-чёрных". Кроме того, Реал на Джузеппе Меацца показал, что пассивно бить миланцев можно – "сливочные" отказались от персонального прессинга и растягивали активное давление "нерадзурри" по всей площади поля. Фулбеки играли пониже, а вингеры повыше, часто забегая за спины центрхавов. Как следствие, итальянцы разорвались между задачами, проглотили кучу контратак и проиграли почти без шансов.

Правда, тогда Интер пропустил быстрый гол, а оборона Реала неожиданно сыграла идеально. В Киеве же подопечные Антонио Конте уничтожили контригру Шахтера, удерживали инициативу все 90 минут и создали кучу топ-моментов, хотя дончане играли "автобусом" – то есть, мы снова возвращаемся к вопросу класса. Под "нерадзурри" команде Луиша Каштру вообще трудно подстроиться: это у Реала не хватало лидеров и баланса, а защитники могли соревноваться в скорости со "сливочными" – а вот с Лукаку, Лаутаро, Хакими и другими соревноваться будет в десять раз труднее. Особенно если мы говорим об игре на победу, а не на ничью.

Словом, Шахтеру сегодня не позавидуешь. "Оранжево-чёрные" уступают Интеру почти по всем пунктам, но кто говорил, что будет легко? Это Лига чемпионов, детка. Здесь трудно всем. Если хочешь выходить в плей-офф ЛЧ, то надо прыгать выше головы.

Кадровая ситуация

У Шахтера с кадрами проблемы серьёзные. К отсутствию Коноплянки, Исмаили и Корниенко уже можно было бы привыкнуть, но в Милан также не полетели Мораес, Фернандо и Кривцов – они так и не успели восстановиться от травм. Таким образом, в обороне можно ожидать появление Хочолавы или Витао (или сразу обоих), а позицию нападающего должен закрыть Дентиньо. Дисквалифицированных в составе "горняков" нет.

Интер также не остался без потерь. Барелла получил травму лодыжки на тренировке и рискует не выйти на поле, а Артуро Видаль точно не сыграет – чилиец повредил мышцу бедра. Оба футболиста являются стержневыми в системе Антонио Конте. Кроме того, в лазарете давно находятся Наинголлан, Весино и Коларов.

Ориентировочные составы на матч Интер – Шахтер

Интер: Ханданович – Шкриньяр, Бастони, де Врей – Хакими, Гальярдини, Эриксен, Брозович, Янг – Лаутаро, Лукаку

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Хочолава, Матвиенко – Степаненко, Маркос Антонио – Тете, Марлос, Тайсон – Дентиньо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что фаворитом выступает Интер, однако не стоит списывать Шахтер до игры. Первый матч доказал, что как минимум дончане могут надеяться на нулевую ничью – не без везения, конечно же, но могут. Чем дольше "горняки" будут держать необходимый счёт, тем больше шансов на контратаках получат подопечные Луиша Каштру, ведь сегодня "нерадзурри" отступать уже некуда. Да, контратаковать Интер трудно, однако свои два-три шанса "оранжево-чёрные" получат.

Проблема заключается в том, что трёх шансов для победы над Интером мало, а ничьи может быть недостаточно. Ещё большая проблема заключается в том, что миланцам необходимо выиграть эту встречу – они будут злыми и агрессивными. При этом у подопечных Антонио Конте огромное преимущество в классе и куча тактических особенностей, которые Шахтеру просто нечем крыть – дончане не смогут перепрессинговать соперника, не станут атаковать большими силами и не будут быстрее. В конце концов, у миланцев просто слишком много вариантов для изменения тактики, а вот Шахтер может рассчитывать только на автобус и свои две-три контратаки.

Именно поэтому приходится признать – Интер выступает фаворитом встречи. Конечно, легко ему не будет, но все факты сходятся не в пользу "горняков". Итальянцы должны выиграть этот матч.

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