Мотивация Порту завершить группу на первом месте оказалась сильнее надежд Атлетико продолжить сезон хотя бы в Лиге Европы. Уже к середине тайма "драконы" получили комфортное преимущество, дважды воспользовавшись провалами обороны мадридцев.

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Атлетико смог отквитать один мяч только на последних минутах встречи, да и там помог автогол Маркано. Впрочем, ничья Байера в параллельном поединке группы означала окончательный вылет команды Симеоне из еврокубков.