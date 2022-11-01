Окончательный вылет команды Симеоне из еврокубков в видеообзоре матча Порту – Атлетико – 2:1
1 ноября 23:26 - Читати українською
Порту и Атлетико очным матчем завершали групповой этап Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
5’ Мехди Тареми
24’ Стефен Эуштакио
Иван Маркано 90+5’
5’ Мехди Тареми
24’ Стефен Эуштакио
90+5’ Иван Маркано
Мотивация Порту завершить группу на первом месте оказалась сильнее надежд Атлетико продолжить сезон хотя бы в Лиге Европы. Уже к середине тайма "драконы" получили комфортное преимущество, дважды воспользовавшись провалами обороны мадридцев.
Атлетико вылетел из еврокубков, Порту – первый, Соболь помог Брюгге сдержать Байер, Хаби Алонсо вывел Леверкузен в ЛЕ
Атлетико смог отквитать один мяч только на последних минутах встречи, да и там помог автогол Маркано. Впрочем, ничья Байера в параллельном поединке группы означала окончательный вылет команды Симеоне из еврокубков.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter