Порту та Атлетіко очним матчем завершували груповий етап Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Мотивація Порту завершити групу на першому місці виявилася сильнішою за надії Атлетіко продовжити сезон бодай у Лізі Європи. Вже до середини тайму "дракони" здобули комфортну перевагу, двічі скориставшись провалами оборони мадридців.

Атлетіко вилетів з єврокубків, Порту – перший, Соболь допоміг Брюгге стримати Байєр, Хабі Алонсо вивів Леверкузен в ЛЄ

Атлетіко зміг відквитати один м'яч лише на останніх хвилинах зустрічі, та й там допоміг автогол Маркано. Втім, нічия Байєра у паралельному поєдинку групи означала остаточний виліт команди Сімеоне з єврокубків.