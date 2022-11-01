Остаточний виліт команди Сімеоне з єврокубків у відеоогляді матчу Порту – Атлетіко – 2:1
23:26 - Читать на русском
Порту та Атлетіко очним матчем завершували груповий етап Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
5’ Мехді Таремі
24’ Стефен Еуштакіо
Іван Маркано 90+5’
5’ Мехді Таремі
24’ Стефен Еуштакіо
90+5’ Іван Маркано
Мотивація Порту завершити групу на першому місці виявилася сильнішою за надії Атлетіко продовжити сезон бодай у Лізі Європи. Вже до середини тайму "дракони" здобули комфортну перевагу, двічі скориставшись провалами оборони мадридців.
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Атлетіко зміг відквитати один м'яч лише на останніх хвилинах зустрічі, та й там допоміг автогол Маркано. Втім, нічия Байєра у паралельному поєдинку групи означала остаточний виліт команди Сімеоне з єврокубків.
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