Ювентус проиграл Вильярреалу в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Ничья в первом матче означала, что о той встрече можно просто забыть. Все должно было решиться в Турине, и хозяева поля действительно были активнее в первом тайме. К счастью, для Вильярреала, кураж поймал Херонимо Рульи.

Вильярреал сенсационно унизил Ювентус и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Второй тайм рисковал стать откровенно скучным, но первый же забитый мяч привел еще к двум. Все пропустил Войцех Щенсны, хотя его вина в этом минимальна. Вильярреал неожиданно разгромил Ювентус на глазах туринской публики и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.