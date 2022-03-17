Ювентус – Вильярреал – 0:3 – видео голов и обзор матча
17 марта 00:45 - Читати українською
Ювентус проиграл Вильярреалу в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Жерар Морено 77’
Пау Торрес 85’
Арно Данджума Груневелд 90+2’
77’ Жерар Морено
85’ Пау Торрес
90+2’ Арно Данджума Груневелд
Ничья в первом матче означала, что о той встрече можно просто забыть. Все должно было решиться в Турине, и хозяева поля действительно были активнее в первом тайме. К счастью, для Вильярреала, кураж поймал Херонимо Рульи.
Вильярреал сенсационно унизил Ювентус и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Второй тайм рисковал стать откровенно скучным, но первый же забитый мяч привел еще к двум. Все пропустил Войцех Щенсны, хотя его вина в этом минимальна. Вильярреал неожиданно разгромил Ювентус на глазах туринской публики и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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