Французские форварды тепло пообщались перед началом поединка на Парк де Пренс. Вполне возможно, что следующий сезон Мбаппе и Бензема начнут в одной команде.

Телекамеры зафиксировали общение бомбардиров ПСЖ и Реала в подтрибунном помещении. Перед игрой оба были в хорошем настроении, обменявшись несколькими репликами, сообщает Daily Mail.

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Мбаппе спросил у Бензема, для которого этот матч был первым после повреждения: "Как твои дела, ты не травмирован?". "Есть немного", - ответил Карим соотечественнику. "Обманщик, бл..ь. Пошли", – в шутку парировал Килиан. "Сумашедший", – завершил дискуссию нападающий Реала, после чего команды ушли на поле.

Напомним, именно Мбаппе в компенсированное время забил победный гол. К тому моменту Бензема уже был заменен. Летом у Килиана завершается контракт с ПСЖ, а главным претендентом на 23-летнего нападающего считают Реал.

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