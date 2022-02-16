Французькі форварди тепло поспілкувалися перед початком поєдинку на Парк де Пренс. Цілком можливо, що наступний сезон Мбаппе і Бензема розпочнуть в одній команді.

Телекамери зафіксували спілкування бомбардирів ПСЖ і Реала у підтрибунному приміщенні. Перед грою обоє перебували у хорошому настрої, обмінявшись кількома репліками, повідомляє Daily Mail.

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Мбаппе спитав у Бензема, для якого цей матч був першим після пошкодження: "Як твої справи, ти не травмований?". "Трохи є", – відповів Карім співвітчизнику. "Брехун, бл..ь. Пішли", – жартома парирував Кіліан. "Божевільний", – завершив дискусію нападник Реала, після чого команди пішли на поле.

Нагадаємо, саме Мбаппе в компенсований час забив переможний гол. На той момент Бензема вже був замінений. Влітку у Кіліана завершується контракт з ПСЖ, а головним претендентом на 23-річного нападника вважають саме Реал.

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