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Облак продемонстрировал заоблачную реакцию в матче против Локомотива – сейв недели

12:44 86 Читати українською
Облак продемонстрировал заоблачную реакцию в матче против Локомотива – сейв недели
Локомотив Москва – Атлетико – 0:2

Голкипер испанского Атлетико продемонстрировал чудеса реакции в матче против российского Локомотива и оставил свои ворота нетронутыми.

 
Жоау Фелиш 48’
Томас Партей 58’
48’ Жоау Фелиш
58’ Томас Партей

В матче второго тура Лиги чемпионов в группе D мадридский Атлетико встречался с московским Локомотивом и праздновал выездную победу со счетом 2:0. Одним из героев этой встречи стал голкипер "матрасников" Облак.

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Словенец во втором тайме совершил два суперсэйва подряд и спас свою команду от пропущенного гола. Первый удар в упор от полузащитника московской команды Гжегожа Крыховяка вратарь отбил рукой уже в падении, и сразу же успел подняться и среагировать на добивание с угла вратарской. К слову, поляк от отчаяния чуть не сломал рекламные щиты за воротами.

Напомним, после двух туров Атлетико делит с туринским Ювентусом первое место, набрав по 4 пункта. Локомотив с тремя очками третий, замыкает турнирную таблицу немецкий Байер, с нулем в турнирной таблице.

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Лига чемпионов Локомотив Москва - Атлетико Ян Облак Ян Облак Гжегож Крыховяк Гжегож Крыховяк Атлетико Атлетико Локомотив Москва Локомотив Москва
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