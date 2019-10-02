Облак продемонстрировал заоблачную реакцию в матче против Локомотива – сейв недели

Голкипер испанского Атлетико продемонстрировал чудеса реакции в матче против российского Локомотива и оставил свои ворота нетронутыми.

В матче второго тура Лиги чемпионов в группе D мадридский Атлетико встречался с московским Локомотивом и праздновал выездную победу со счетом 2:0. Одним из героев этой встречи стал голкипер "матрасников" Облак.

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Словенец во втором тайме совершил два суперсэйва подряд и спас свою команду от пропущенного гола. Первый удар в упор от полузащитника московской команды Гжегожа Крыховяка вратарь отбил рукой уже в падении, и сразу же успел подняться и среагировать на добивание с угла вратарской. К слову, поляк от отчаяния чуть не сломал рекламные щиты за воротами.

Напомним, после двух туров Атлетико делит с туринским Ювентусом первое место, набрав по 4 пункта. Локомотив с тремя очками третий, замыкает турнирную таблицу немецкий Байер, с нулем в турнирной таблице.

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Volvió a aparecer Jan Oblak y como no, volvió @rubenmartinweb con su '¡qué paradón de Oblak!'. Seguimos alucinando con el esloveno y eso es bueno porque también lo hacemos con el crack de @tjcope. pic.twitter.com/pcjET9p7MT — Guillermo Pérez (@guillepvoficial) October 1, 2019