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Лига чемпионов: Ювентус разгромил Байер, ПСЖ переиграл Галатасарай, Атлетико взял Москву

00:13 37 Читати українською
Лига чемпионов: Ювентус разгромил Байер, ПСЖ переиграл Галатасарай, Атлетико взял Москву
Локомотив – Атлетико / ФК Атлетико

Завершились еще 4 поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В частности, победы одержали Пари Сен-Жермен, Црвена Звезда, мадридский Атлетико и Ювентус.

63’ Милош Вулич
87’ Неманья Милунович
90’ Ричмонд Боакье
 
Рубен Семеду 37’
Яссин Бензия 58’
37’ Рубен Семеду
58’ Яссин Бензия
63’ Милош Вулич
87’ Неманья Милунович
90’ Ричмонд Боакье

Лига чемпионов, групповой этап

Группа А

Галатасарай – ПСЖ – 0:1

Гол: Икарди, 52

Группа B

Црвена Звезда – Олимпиакос – 3:1

Голы: Вулич, 63, Милунович, 87, Боакье, 90 – Р. Семеду, 37

Удаление: Бензиа, 58 (О, вторая желтая карточка)

Группа D

Локомотив Москва – Атлетико – 0:2

Голы: Фелиш, 48, Партей, 58

Ювентус – Байер – 3:0

Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 62, Роналду, 89

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Пари Сен-Жермен для триумфа на турецкой земле хватило и одного забитого мяча. На 52-й минуте Сарабия после классной комбинации парижан вывел Мауро Икарди фактически на пустые ворота, и аргентинец не промахнулся. Минимальная победа над Галатасараем позволила ПСЖ оторваться на 4 очка во главе турнирки квартета A.

Между тем в Белграде местная Црвена Звезда в большинстве осуществила камбэк. Олимпиакос повел в счете в первом тайме, когда Рубен Семеду воспользовался пасом Масураса. Отыгрались сербы спустя 5 минут после удаления Бензиа – забил Милош Вулич. А под занавес матча показал себя во всей красе Марко Марин. Немец сначала точно навесил с углового на голову Неманьи Милуновича, а затем помог забить Ричмонду Боакье.

Прогнозируемые победы в группе D одержали тамошние фавориты. Мадридский Атлетико во втором тайме дожал московский Локомотив на выезде. На 48-й минуте Жоау Фелиш со второй попытки переиграл Гильерме в ближнем бою. А еще 10 минут спустя Томас Партей метко замкнул прострел Диего Косты.

А в Турине Юве легко разгромил леверкузенский Байер. На 17-й минуте Гонсало Игуаин воспользовался ошибкой обороны и ударом с линии штрафной поразил нижний угол. Во втором же тайме Федерико Бернардески точным ударом с пределов штрафной завершил затяжную атаку "Старой синьоры", а Криштиану Роналду в конце поединка реализовал выход один на один с Градецки. Ассист в свой актив записал Дибала.

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