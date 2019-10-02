Лига чемпионов: Ювентус разгромил Байер, ПСЖ переиграл Галатасарай, Атлетико взял Москву

Завершились еще 4 поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В частности, победы одержали Пари Сен-Жермен, Црвена Звезда, мадридский Атлетико и Ювентус.

Лига чемпионов, групповой этап

Группа А

Галатасарай – ПСЖ – 0:1

Гол: Икарди, 52

Группа B

Црвена Звезда – Олимпиакос – 3:1

Голы: Вулич, 63, Милунович, 87, Боакье, 90 – Р. Семеду, 37

Удаление: Бензиа, 58 (О, вторая желтая карточка)

Группа D

Локомотив Москва – Атлетико – 0:2

Голы: Фелиш, 48, Партей, 58

Ювентус – Байер – 3:0

Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 62, Роналду, 89

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Пари Сен-Жермен для триумфа на турецкой земле хватило и одного забитого мяча. На 52-й минуте Сарабия после классной комбинации парижан вывел Мауро Икарди фактически на пустые ворота, и аргентинец не промахнулся. Минимальная победа над Галатасараем позволила ПСЖ оторваться на 4 очка во главе турнирки квартета A.

Между тем в Белграде местная Црвена Звезда в большинстве осуществила камбэк. Олимпиакос повел в счете в первом тайме, когда Рубен Семеду воспользовался пасом Масураса. Отыгрались сербы спустя 5 минут после удаления Бензиа – забил Милош Вулич. А под занавес матча показал себя во всей красе Марко Марин. Немец сначала точно навесил с углового на голову Неманьи Милуновича, а затем помог забить Ричмонду Боакье.

Прогнозируемые победы в группе D одержали тамошние фавориты. Мадридский Атлетико во втором тайме дожал московский Локомотив на выезде. На 48-й минуте Жоау Фелиш со второй попытки переиграл Гильерме в ближнем бою. А еще 10 минут спустя Томас Партей метко замкнул прострел Диего Косты.

А в Турине Юве легко разгромил леверкузенский Байер. На 17-й минуте Гонсало Игуаин воспользовался ошибкой обороны и ударом с линии штрафной поразил нижний угол. Во втором же тайме Федерико Бернардески точным ударом с пределов штрафной завершил затяжную атаку "Старой синьоры", а Криштиану Роналду в конце поединка реализовал выход один на один с Градецки. Ассист в свой актив записал Дибала.

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