Мануель Нойєр після провалу на чемпіонаті світу надовго залишився і без клубного футболу.

Збірна Німеччини достроково завершила свій шлях на Мундіалі, тому голкіпер Баварії отримав додаткову відпустку. Нойєр вирішив покататися на лижах під час відпочинку, про що сильно пошкодував.

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"Привіт, друзі. Що там казати, кінець року точно міг бути кращим... Я намагався очистити голову під час гірськолижного туризму, але отримав перелом гомілки. Вчорашня операція склалася добре. Велика подяка лікарям! Однак мені боляче усвідомлювати, що нинішній сезон для мене закінчився. Бережіть себе! Ваш Мануель", – написав 36-річний кіпер у соцмережах.

Травма Нойєра стала шоком для Баварії, яка без великого запасу очолює Бундеслігу, а в 1/8 Ліги чемпіонів зійдеться з грізним ПСЖ (14 лютого і 8 березня). Мюнхенцям залишається довіритися Свену Ульрайху або ж взимку виходити на ринок у пошуках нового воротаря.

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