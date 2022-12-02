"Боюсь, наш вылет будет ассоциироваться с моим именем. Я пришел в сборную в 2016 году. Ранее Германия много лет подряд на больших турнирах была по меньшей мере в полуфинале. А теперь мы дважды подряд вылетели на чемпионате мира уже на групповой стадии. В прошлом году выбыли на Евро в 1/8 финала, это совсем не то, чего хотелось бы.

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Это самый плохой день в моей карьере. Мои игра и результаты – это тоже несостоятельность. Опасаюсь, что после такого могу провалиться в психологическую яму", – цитирует Киммиха Sport1.

Напомним, сборная Германии после триумфа на ЧМ-2014 на двух следующих Мундиалях не смогла преодолеть групповой этап. В то же время, на дебютном для Киммиха большом турнире (Евро-2016) добралась до полуфинала.

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