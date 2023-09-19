Лейпциг приїхав у Берн у статусі явного фаворита та потужно розпочав матч. Вже на третій хвилині господарі витягали м'яч з власних воріт – Раум подав кутовий, а Сімакан виграв повітря. Лейпциг вмикав контрпресинг і відбирав м'яч на чужій половині. Сімонс і Опенда знаходили варіанти для загострення.

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Але в середині першого тайму Янг Бойз зламали хід гри, піднявши швидкості. Тепер вже у швейцарців ефективно працював пресинг, а втрати суперників перетворювалися в моменти. Еліа зрівняв рахунок, пробивши з лінії штрафного майданчика у верхній кут воріт.

Другий тайм також розпочався з атак Лейпцига. Два супершанси мав Опенда – обидва змарнував, програвши дуель голкіперу. Сімонс увірвався у відкритий коридор і впав після контакту з воротарем. Епізод виглядав очевидним пенальті, однак суддя не вказав на 11-метрову позначку й навіть перегляд VAR не змусив його змінити думку.

Зрештою РБ все ж дотиснув господарів. Допоміг кутовий, зароблений Сімонсом. Команда розіграла стандарт, а Шлагер розрядив гармату здалеку та влучив у кут воріт. Лейпциг не дозволив Янг Бойз повернутися в гру, а в компенсований час закрив всі питання третім голом – Шешко реалізував контратаку.